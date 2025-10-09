В Волгоградской области помидоры выросли в цене, а яблоки подешевели

Однако наряду с этим зафиксирован рост цен на отдельные овощи: помидоры подорожали на 15,6% (до 135,60 рубля за кг), картофель — на 6,6% (до 37,72 рубля за кг), свекла — на 4,3% (до 34,80 рубля за кг), капуста белокочанная — на 4,2% (до 32,12 рубля за кг). Кроме того, выросли цены на куриные яйца (на 9,1%, до 75,58 рубля за десяток) и полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,3%, до 583,85 рубля за кг).