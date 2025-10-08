Роботы заменят работников в сельском хозяйстве

Технологии закроют нехватку около 350 тысяч кадров в АПК.
Роботы последнего поколения заменят работников в сельском хозяйстве. На пленарном заседании выставки «Золотая осень» 8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через четыре года не менее 80% организаций АПК будут использовать цифровые решения. Как рассказали эксперты URA.RU, такое развитие повысит инвестиционную привлекательность этого сектора экономики и откроет для страны новые возможности в экспорте.
Промышленный робот-укладчик, который показали премьер-министру РФ Михаилу МишустинуФото: Александр Миридонов / РИА Новости.
Цифровизация аграрного сектора — центральная тема выставки, которая открылась на площадке «Тимирязев Центра». Не случайно зона инноваций стала одной из самых массовых по числу гостей. Один из самых ярких ее экспонатов — промышленный робот-укладчик компании по производству молочной продукции. Устройство использует различные сенсоры, чтобы зафиксировать упаковку с товарами, а затем, применяя вакуумный механизм, аккуратно захватывает его и перемещает в другое место. Один такой робот, действие которого генеральный директор компании Якуб Закриев показал Мишустину, способен заменить труд восьми человек.
«Его грузоподъемность — 20 кг, а радиус работы — более полутора метров. Нам уже удалось переобучить многих наших сотрудников, физический труд которых получилось заменить с помощью этого робота, а до конца 2026 года переобучим остальных», — рассказал Закриев.
Повышение эффективности производства — результат внедрения технологий, отметил МишустинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Премьер оценил инновацию, которую использует компания. «Я смотрю на этот робот-манипулятор и понимаю, что всего за несколько лет нам удалось нарастить целую базу таких технологий», — отметил Мишустин, добавив, что это не мешает организациям улучшать эффективность производства и сохранять коллективы.
Ученые разработали ошейник, анализирующий здоровье коровФото: Александр Миридонов / РИА Новости.
Еще одна технология, которую показали премьеру — это умный ошейник для коров, его производители в шутку называют «фитнес-браслетом». О ней премьеру рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, это устройство собирает всю необходимую информацию о здоровье животных. Премьер-министр оценил разработку — отметил ее креативность. Браслеты будут использовать на ферме в Сергиево-Посадском городском округе.
Помимо этого в зоне инноваций гостям презентовали различные образовательные проекты. Один из них — агротехнологические классы, который предусматривает траекторию обучения от школы через колледжи и вуз до работодателя. На данный момент в РФ действует более 600 таких классов в 67 регионах страны, а к 2030 году планируют открыть 18 тысяч. Другой образовательный проект, который презентовали на выставке — «Школа фермера». Это интенсивный курс на базе аграрных вузов, которые обеспечивают его участникам практику на предприятиях. На данный момент прошло уже 11 «волн» этого проекта в 83 регионах РФ.
Система анализа хромоты коров — одна из последних разработок АПКФото: Георгий Бергал © URA.RU.
Осмотрев передовые технологические разработки для АПК и аграрного образования, премьер отправился в павильон «Животноводство», где ему показали различные породы крупнорогатого скота. Однако и здесь не обошлось без презентации инноваций. Участница выставки Анастасия Греченева рассказала Мишустину о системе анализа хромоты коров на ранней стадии. «Это заболевание — одно из самых распространенных и поражает до трети стада, поэтому приводит к ощутимым потерям. Система позволяет сократить их почти вдвое за счет ранней диагностики», — объяснила URA.RU суть разработки Греченева.
За 10 лет российский агропром вырос свыше чем на 50%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
После осмотра выставки, глава правительства РФ выступил на пленарном заседании, выделив главное достижение всего отечественного агропрома — за 10 лет он вырос свыше чем на 50%, став более высокотехнологичным и конкурентоспособным, сказал премьер. Отдельно останавливаясь на технологиях в АПК, Мишустин сообщил, что необходимо продолжать создавать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок с использованием технологий и цифровых платформ.
Представители АПК активно внедряют технологии ИИФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Он добавил, что аграрии внедряют технологии ИИ, которые позволяют автономно управлять сельхозтехникой. На поля выводят беспилотные комбайны и тракторы. А еще БПЛА отслеживают процесс на перерабатывающих предприятиях, проводят мониторинг состояния растений и животных. «При создании такой инновационной среды важно опираться на отечественные программные решения. Через четыре года с ними будут работать не менее 80% российских организаций», — отметил Мишустин.
Нехватка кадров — одна из главных проблем АПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Оценив результаты и тенденции отечественного агропрома, озвученные премьером и участниками выставки, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов объяснил, что таким образом власти решают одну из главных проблем этого сектора экономики — нехватку кадров. "Она продолжает оставаться острой уже несколько лет, и уже сейчас там не хватает около 350 тысяч различных специалистов. Внедрение передовых технологий в агропромышленный комплекс, цифровизация ее секторов, дает возможность справиться с этой проблемой, причем не просто закрывая нехватку кадров, а ускоряя производство за счет роботов.
На практике, это привело к тому, что мы перестали сокращать посевные площади, потому что некому обрабатывать, снижать риски для срыва посевных работ, для чего тоже не хватает специалистов", — пояснил он.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа выставке «Золотая осень» стартовал конкурс РСВ «Лидеры АПК».
Важно, что все это — инновационные решения, которые работают на отечественном софте, а значит защищены от кибермошенников. Они также минимизируют риски продовольственной безопасности и увеличивают возможности для экспорта, сказал эксперт.
Цифровизация АПК — это общемировой тренд, который формирует серьезную конкуренцию, именно поэтому нам нужно продолжить двигаться в этом направлении, чтобы не отставать, сообщил URA.RU экс-глава холдинга по производству биопродуктов Илья Калеткин. «Например, сейчас нам не хватает технологий машинного доения коров или устройств, которые дадут возможность математически описывать поля, чтобы понимать, как их обрабатывать. Однако последний случай — вопрос долгосрочной перспективы. Такими темпами АПК может стать одним из самых инвестиционно привлекательных секторов экономики», — резюмировал эксперт.