Роботы заменят работников в сельском хозяйстве

Помимо этого в зоне инноваций гостям презентовали различные образовательные проекты. Один из них — агротехнологические классы, который предусматривает траекторию обучения от школы через колледжи и вуз до работодателя. На данный момент в РФ действует более 600 таких классов в 67 регионах страны, а к 2030 году планируют открыть 18 тысяч. Другой образовательный проект, который презентовали на выставке — «Школа фермера». Это интенсивный курс на базе аграрных вузов, которые обеспечивают его участникам практику на предприятиях. На данный момент прошло уже 11 «волн» этого проекта в 83 регионах РФ.