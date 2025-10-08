Банк России потребовал от Росимущества провести срочный выкуп акций ЮГК

«У Росимущества стек 35-дневный срок, отведенный законом для размещения оферты. По правилам, любое лицо, приобретающее более 30% акций компании, обязано предложить остальным миноритариям продать ему свои ценные бумаги. Банк России, как регулятор, следит за соблюдением этих норм», — отмечает пресс-служба банка.