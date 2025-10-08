Банк России потребовал от Росимущества провести срочный выкуп акций ЮГК

Акции ЮГК на Мосбирже росли почти на 5%
Банк России направил в Росимущество предписание провести выкуп акций золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото») у миноритариев. Регулятор указал, что ведомство нарушило 35-дневный срок, установленный законом для размещения оферты о выкупе акций. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
«У Росимущества стек 35-дневный срок, отведенный законом для размещения оферты. По правилам, любое лицо, приобретающее более 30% акций компании, обязано предложить остальным миноритариям продать ему свои ценные бумаги. Банк России, как регулятор, следит за соблюдением этих норм», — отмечает пресс-служба банка.
Новость о предписании немедленно отразилась на бирже. Стоимость акций ЮГК в ходе вечерних торгов подорожала почти на 5%.
Ранее сообщалось, что одним из потенциальных покупателей контрольного пакета акций ЮГК, которая перешла в собственность государства, могут стать структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В настоящий момент ведутся переговоры.