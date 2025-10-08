Ричмонд
Центробанк: истекшие карты Visa и MasterCard продолжат работать в РФ

Резких шагов по отключению карт не будет, заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Источник: Аргументы и факты

В России карты Visa и MasterCard, у которых истек срок действия, продолжат работать. Резких мер по их деактивации не планируется. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина в ходе общения с журналистами на форуме «Финополис-2025».

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — заявила она в ответ на вопрос о будущем карт.

Бакина также отметила, что процесс постепенного вывода карт платежных систем, прекративших свою деятельность в России, ведется с 2022 года.