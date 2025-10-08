Депутат Бессараб: пенсия в 50 тысяч возможна при зарплате в 120 тыс.рублей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ответила, какой должна быть ежемесячная заработная плата, чтобы при выходе на пенсию человек мог рассчитывать на выплаты в 50 тысяч рублей.
— В России коэффициент замещения страховой пенсией утраченного заработка составляет 40% от официального дохода. Чтобы пенсия была около 50 тысяч рублей, нужно зарабатывать примерно 120 тысяч рублей, — отмечает депутат в беседе с Ридусом.
При этом последние данные об уровне заработных плат в стране показывают, что во многих регионах этот показатель приблизился к 100 тысячам рублей.
Таким образом, для многих пенсия в 50 тысяч рублей может быть реальностью.
А тем временем, в планах к 2026 году довести среднюю страховую пенсию для неработающих пожилых граждан до суммы в 27 тысяч рублей.
На вопрос о достойной пенсии россияне называют сумму с оглядкой на свой возраст. Респонденты старше 45 лет хотят получать 50 800 рублей, а молодые люди в возрасте до 35 лет называют сумму в 48 300 рублей.