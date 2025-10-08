«Газпром» и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового газопровода

В ходе рабочей встречи председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в газовой отрасли и подписали меморандум о реализации проекта по строительству нового магистрального газопровода, который свяжет Россию и Казахстан. Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».