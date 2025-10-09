Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 9 октября

Национальный банк изменил курсы валют на 9 октября, четверг. В итоге стали ниже курс евро, курс доллара и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 9 октября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0122 белорусского рубля, 1 евро — 3,4975 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 8 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стал ниже, 9 октября. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0061 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0236 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0001 белрубля.
Тем временем МАРТ сказал, что МТС и А1 не повысят стоимость мобильной связи до конца года.
А еще МАРТ предложил белорусам честно оценить работу маркетплейсов.