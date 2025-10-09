Юрист Смирнов предупредил россиян о риске потери жилья

У россиян могут отнять купленное на вторичном рынке жилье.
Юридическая возможность изъятия жилья, приобретенного на вторичном рынке, существует в случае признания сделки недействительной по решению суда. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист компании ЕЮС Иван Смирнов.
«По суду сделку могут аннулировать, когда продавец действовал под воздействием насилия, угроз или заблуждения, а также был признан недееспособным и не имел права распоряжаться недвижимостью. Кроме того, нарушения порядка регистрации в Росреестре и ущемление прав третьих лиц, включая несовершеннолетних, также могут послужить поводом для расторжения договора купли-продажи», — рассказал агентству «Прайм» Смирнов.
Потенциальным покупателям юрист советует насторожиться в случае частой смены владельцев объекта, подозрительно заниженной стоимости по сравнению с рыночной, а также при наличии других нетипичных условий. При этом Смирнов подчеркивает, что определенные риски, например, возможное банкротство продавца в будущем, полностью исключить невозможно. В связи с этим он предостерегает от согласия на занижение цены квартиры в договоре.
В марте этого года певице Ларисе Долиной вернули квартиру в элитном районе Хамовники после того, как мошенники попытались присвоить и продать ее недвижимость. Еще в 2024 году преступники убедили певицу перевести 180 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет», после чего оформили документы на ее апартаменты площадью 236 квадратных метров.