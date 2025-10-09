Юрист Смирнов предупредил россиян о риске потери жилья

В марте этого года певице Ларисе Долиной вернули квартиру в элитном районе Хамовники после того, как мошенники попытались присвоить и продать ее недвижимость. Еще в 2024 году преступники убедили певицу перевести 180 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет», после чего оформили документы на ее апартаменты площадью 236 квадратных метров.