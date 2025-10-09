В России хотят убрать самозанятость: что известно

Совфед предложил кабмину подвести итоги эксперимента по самозанятости и завершить его на два года раньше срока — в 2026 году. Об этом пишут «Ведомости».
Поводом для внесения предложения послужило обсуждение в рамках правительственного часа 23 сентября, в котором принимал участие министр экономического развития Максим Решетников.
«Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб,» — сказал тогда Решетников.
При этом ранее и Решетников, и правительство утверждали, что налоговые условия для самозанятых останутся неизменными до 2028 года.
Накануне бухгалтер Ольга Белоус рассказала, что увеличение налога на самозанятость может стать ударом для граждан РФ.