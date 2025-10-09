Ричмонд
В России массово отключат банковские карты: кого коснётся

С 1 января 2025 года сертификаты безопасности истекли у всех чипов карт Visa и Mastercard.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал РБК генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, сложившаяся ситуация станет одной из причин предстоящего отключения банковских карт с просроченным сроком действия.

Дубынин подчеркнул, что речь идет именно о просроченных картах, а не о стандартном сроке действия карт. Он также отметил, что возвращение к модели, при которой карты были срочными, связано с необходимостью повышения безопасности платежных средств.

По словам руководителя, вопрос о необходимости ограничивать работу карт с истекшим сроком — это аспект, связанный с безопасностью. В настоящее время НСПК собирает мнения участников рынка относительно сроков вывода из оборота карт Visa и Mastercard, после чего эти предложения будут представлены Банку России.

Несмотря на уход международных систем Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году, банки совместно с НСПК заявили о намерении продолжать обслуживать эти карты внутри страны на бессрочной основе. Летом этого года Центральный банк России объявил о планах ограничить срок действия карт, у которых истек сертификат безопасности.