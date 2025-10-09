Ричмонд
В России могут сократить срок возврата денег после отмены покупки: об инициативе

В Госдуме хотят установить срок возврата денег на карту в 24 часа.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили установить предельный 24-часовой срок для возврата средств покупателям на карту после совершения покупки. Соответствующее заявление направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Подчеркивается, что если списание денег с карты происходит мгновенно, то возврат средств при отказе от покупки или услуги может затянуться до 10 дней, что создает явный дисбаланс.

«Существующий разрыв между скоростью списания и возврата средств является архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере», — сказа Чернышов.

По оценке парламентария, принятие этой меры усилит защиту прав потребителей, стимулирует безналичный оборот, поможет развитию цифровой экономики и повысит доверие к банковской системе.

Ранее в Госдуме предложили отменить обязательную стажировку при поступлении на службу в ОВД.

