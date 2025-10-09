В Совфеде неожиданно предложили досрочно завершить эксперимент с самозанятыми

Решетников тогда отметил, что обсуждение следует вести не только в контексте самозанятых, но и в отношении индивидуальных предпринимателей, которые фактически оказывают те же услуги или выполняют ту же работу, лишь в рамках иных лимитов. Он подчеркнул, что у самозанятых ограничение составляет 2 миллиона рублей, тогда как у индивидуальных предпринимателей — 60 миллионов.