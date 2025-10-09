В Совфеде неожиданно предложили досрочно завершить эксперимент с самозанятыми

Совет Федерации ФС РФ выступил с инициативой поручить правительству провести оценку итогов действия режима для самозанятых и завершить его раньше запланированного срока — в 2026 году, а не в 2028-м.
Об этом сообщает издание «Ведомости». Идея была выдвинута по итогам заседания правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, состоявшегося 23 сентября.
Решетников тогда отметил, что обсуждение следует вести не только в контексте самозанятых, но и в отношении индивидуальных предпринимателей, которые фактически оказывают те же услуги или выполняют ту же работу, лишь в рамках иных лимитов. Он подчеркнул, что у самозанятых ограничение составляет 2 миллиона рублей, тогда как у индивидуальных предпринимателей — 60 миллионов.
Несмотря на это, министр 23 сентября и само правительство на следующий день подтвердили, что до 2028 года изменения в действующем налоговом режиме для самозанятых не планируются. Напомним, особый налоговый режим для данной категории граждан был введён в 2019 году. Согласно установленным правилам, при сотрудничестве с компаниями и индивидуальными предпринимателями ставка налога составляет 6%, а при взаимодействии с физическими лицами — 4%.
7 октября Федеральная налоговая служба обратилась к самозанятым с вопросом о том, какой уровень налогообложения они считают справедливым. Кроме того, ведомство попросило участников режима НПД уточнить, какие шаги они предпримут в случае, если существующие условия станут для них неприемлемыми.
