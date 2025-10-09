Ричмонд
Россия протянет в Казахстан новый магистральный газопровод

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. С 7 по 10 октября в России проходит XIV Петербургский международный газовый форум.

Источник: Sputnik.kz

В рамках форума встретились председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Они обсуждали перспективы взаимодействия в газовой сфере между двумя странами.

На встрече стороны отметили нацеленность двух стран на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.

Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.

сообщили в «Газпроме»

Также был подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Соглашение о стратегическом сотрудничестве «Газпром» и правительство Казахстана подписали в 2023 году.