Россия протянет в Казахстан новый магистральный газопровод

В рамках форума встретились председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Они обсуждали перспективы взаимодействия в газовой сфере между двумя странами.
На встрече стороны отметили нацеленность двух стран на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.
Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.
Также был подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Соглашение о стратегическом сотрудничестве «Газпром» и правительство Казахстана подписали в 2023 году.