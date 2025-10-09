Ричмонд
Центр управления построят в Академгородке Иркутска более чем за 14,5 млрд рублей

Работы планируется выполнить до 14 февраля 2030 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Центр управления Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) стоимостью более 14,5 млрд рублей построят в Академгородке Иркутска. По информации портала госзакупок, поставщику предстоит выполнить капитальное строительство, поставку и монтаж оборудования объекта. Источником финансирования указаны внебюджетные средства учреждения. Срок завершения работ — 14 февраля 2030 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее проект строительства Центра управления получил одобрение Главгосэкспертизы России. Здание будет состоять из четырех блоков. В одном из них разместят учебные и административные помещения, а другие оборудуют для технологических задач.