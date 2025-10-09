Налогоплательщики Хабаровского края пополнили бюджет на 180,5 млрд рублей

За 9 месяцев 2025 года организации Хабаровского края пополнили бюджет Российской Федерации на 180,5 млрд рублей налогов и сборов. Это на 51 млрд рублей (на 39,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФНС по Хабаровскому краю.