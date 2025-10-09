Налогоплательщики Хабаровского края пополнили бюджет на 180,5 млрд рублей

За 9 месяцев 2025 года организации Хабаровского края пополнили бюджет Российской Федерации на 180,5 млрд рублей налогов и сборов. Это на 51 млрд рублей (на 39,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФНС по Хабаровскому краю.
Сумма поступлений в федеральный бюджет выросла на 28,5 млрд рублей, что в 3,5 раза превысила сумму поступлений за 9 месяцев 2024 года.
«Поступления в консолидированный бюджет Хабаровского края также продемонстрировали рост на 22,5 млрд рублей (на 19%), — сообщила и.о. начальника аналитического отдела УФНС России по Хабаровскому краю Екатерина Пяткова. — Бюджетные назначения краевого и местных бюджетов исполнены на 105,8% — дополнительно в бюджет поступило 7,7 млрд рублей».
Сотрудник налоговой службы отметила, что лидирующую позицию в общем объеме поступлений консолидированного бюджета региона занимает налог на доходы физических лиц — 59,1 млрд рублей (42%). Кроме того, значительная доля поступлений приходится на налог на прибыль организаций — 30,7 млрд рублей (21,8%) и акцизы — 12,8 млрд рублей (9,1%).
Сумма поступлений страховых взносов на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2025 года составила более 119 млрд рублей и на 12,1% превысила сумму поступлений аналогичного периода прошлого года.