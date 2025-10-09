Экономист Разуваев посоветовал владельцам карт Visa перейти на «Мир»

Пользователям карт платежных систем Visa и Mastercard стоит перейти на карты «Мир», заявил aif.ru экономист Александр Разуваев.
Ранее гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что ограничение работы банковских карт с истекшим сроком действия связано с рисками для безопасности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах.
«Если есть возможность перейти на “Мир”, я бы на месте клиентов банков перешел. Но если им это не сильно горит, то можно дальше пользоваться Visa и Mastercard, пока их не ограничили», — отметил Разуваев.
По мнению экономиста, карты платежных систем Visa и Mastercard постепенно выведут из оборота в РФ.