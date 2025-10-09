Ричмонд
Экономист Разуваев посоветовал владельцам карт Visa перейти на «Мир»

В России могут ограничить работу карт Visa и Mastercard. Экономист посоветовал россиянам по возможности переходить на карты «Мир».

Источник: Аргументы и факты

Пользователям карт платежных систем Visa и Mastercard стоит перейти на карты «Мир», заявил aif.ru экономист Александр Разуваев.

Ранее гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что ограничение работы банковских карт с истекшим сроком действия связано с рисками для безопасности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах.

«Если есть возможность перейти на “Мир”, я бы на месте клиентов банков перешел. Но если им это не сильно горит, то можно дальше пользоваться Visa и Mastercard, пока их не ограничили», — отметил Разуваев.

По мнению экономиста, карты платежных систем Visa и Mastercard постепенно выведут из оборота в РФ.