В России предложили запретить работу микрозаймов: чем их заменят

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о полном запрете деятельности микрофинансовых организаций. В качестве альтернативы он предлагает создать систему государственного микрокредитования.
«Наше программное требование — полный запрет МФО в их нынешнем виде и создание в качестве альтернативы системы государственного микрокредитования под 2−3%», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
По его мнению, это поможет не только социально поддерживать граждан, но и стимулировать покупательскую активность, что напрямую поможет экономике страны.
Миронов также отметил, что в апреле партия внесла в Думу закон о снижении максимальной ставки по микрозаймам до 0,1% ежедневно (36,5% годовых).
