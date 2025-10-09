Спрос на новые авто в Башкирии вырос на 38% с начала года

«Мы наблюдаем плавный рост спроса на новые автомобили в России. Для этого есть несколько предпосылок: это умеренное снижение ключевой ставки, скидки и спецпредложения от дилеров, которые распродают скопившиеся остатки прошлого года. По нашим ожиданиям, в последнем квартале этого года тренд на постепенное улучшение ситуации на рынке продолжится за счет отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие месяцы»,—прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито».