В буфете аэропорта Николаевска-на-Амуре нашли серьезные нарушения

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило проблемы с продуктами. На части товаров не было никаких ярлыков. Покупатели не могли узнать, как называется продукт, кто его произвел, а главное — какой у него срок годности и как его правильно хранить. Также предприниматель не следил за температурой в холодильниках, хотя это необходимо для сохранности пищи.