В буфете аэропорта Николаевска-на-Амуре нашли серьезные нарушения

Транспортная прокуратура проверила работу буфета в здании аэропорта Николаевска-на-Амуре и обнаружила грубые нарушения санитарных правил. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка показала, что сотрудники, которые занимаются приготовлением и раздачей еды, работали без специальной санитарной одежды. Также выяснилось, что они не проходили обязательное обучение правилам гигиены и не имели необходимых медицинских документов.
Кроме того, надзорное ведомство обнаружило проблемы с продуктами. На части товаров не было никаких ярлыков. Покупатели не могли узнать, как называется продукт, кто его произвел, а главное — какой у него срок годности и как его правильно хранить. Также предприниматель не следил за температурой в холодильниках, хотя это необходимо для сохранности пищи.
По итогам проверки транспортный прокурор вынес постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
В прокуратуре подчеркнули, что продолжат контролировать работу этого предпринимателя, чтобы убедиться в устранении всех нарушений и безопасности питания для пассажиров.