Новые ограничения готовят иностранцам в Приморье

Так, по данным управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, по состоянию на сентябрь 2025 года в регионе трудились 43 996 иностранных граждан, из них 18 678 по патентам, что составляет 4,7% от общей численности занятых в экономике края. Только за восемь месяцев 2025 года через пункты пропуска Приморья въехало свыше 334 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, почти 30 тысяч с целью трудовой деятельности.
В документе отмечается, что неконтролируемая миграция признана одной из основных угроз национальной безопасности. Поэтому ограничение допуска иностранных работников рассматривается как мера по снижению рисков перенасыщения рынка труда, росту нелегальной занятости и обострению миграционной ситуации.
На сегодня иностранная рабочая сила занята в строительстве, обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве, а также рыболовстве и рыбоводстве. На эти отрасли приходится более половины всех заявленных работодателями вакансий. При этом местное население не всегда готово занимать эти позиции из-за тяжелых условий труда, низких зарплат или нехватки квалификации.
Запрет на 2026 год предлагается распространить на ряд отраслей, важных для жизнеобеспечения и безопасности населения: энергетику, транспорт, водоснабжение, утилизацию отходов, образование, здравоохранение. Дополнительно в перечень включены сферы информации и связи, торговли, финансов и страхования, фармацевтики, культуры и некоммерческого сектора. Всего 89 наименований трудовой деятельности.
Авторы документа подчеркивают, что ограничения не затронут иностранцев, имеющих вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также высококвалифицированных специалистов и граждан стран ЕАЭС.
Напомним, что в прошлом году приняли аналогичные ограничения на 2025 год. Тогда список состоял из 36 наименований, в том числе такси, водители автобусов и многие другие, которые дублируются в новом проекте.