Новые ограничения готовят иностранцам в Приморье

Так, по данным управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, по состоянию на сентябрь 2025 года в регионе трудились 43 996 иностранных граждан, из них 18 678 по патентам, что составляет 4,7% от общей численности занятых в экономике края. Только за восемь месяцев 2025 года через пункты пропуска Приморья въехало свыше 334 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, почти 30 тысяч с целью трудовой деятельности.