СФ рекомендовал завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году

Напомним, с 2019 года ставка на профессиональный доход для самозанятых с готовым доходом, который не превышает 2,4 млн руб., составляет 4 процента с доходов для физлиц. Если поступления идут от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, что налог рассчитывается по ставке 6 процентов. Эксперимент проводится до конца 2028 года.