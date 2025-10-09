Ричмонд
СФ рекомендовал завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году

Согласно действующим планам, эксперимент по налогам для самозанятых должен завершиться в конце 2028 года.

Источник: Аргументы и факты

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ провести анализ результатов эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход и изучить вариант его завершения не в 2028 году, как предусмотрено планами, а на два года раньше, следует из постановления верхней палаты российского парламента.

Документ составлен по итогам правительственного часа, в котором принимал участие министр экономического развития России Максим Решетников. На заседании 23 сентября глава ведомства отметил, что позиция правительства заключается в сохранении существующего налогового режима для самозанятых до 2028 года.

Вместе с тем он уточнил, что эксперимент постепенно близится к завершению. По словам Решетникова, следует уже начинать дискуссии по новой системе, чтобы у граждан было время адаптироваться к ней.

Напомним, с 2019 года ставка на профессиональный доход для самозанятых с готовым доходом, который не превышает 2,4 млн руб., составляет 4 процента с доходов для физлиц. Если поступления идут от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, что налог рассчитывается по ставке 6 процентов. Эксперимент проводится до конца 2028 года.

С 1 октября 2025 года российские предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, и самозанятые могут взять кредитные каникулы на срок до полугода. В этот период проценты по кредиту будут начисляться по ставке в договоре и ежемесячно капитализироваться.