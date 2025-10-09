Ричмонд
Популярный АИ-92 больше всего подорожал в Волгограде за неделю

В Волгоградской области вновь выросли цены на все виды автомобильного топлива. По данным Росстата, больше всего подорожала популярная марка АИ-92.

За неделю цены на этот вид бензина выросли до 60,36 рубля за литр. При этом на предыдущей неделе он стоил в среднем 59,7 рубля.

АИ-95 тоже стал стоить больше, чем на предыдущей неделе — 66,76 рубля вместо прежних 66,22. Продолжил дорожать АИ-98. За неделю он прибавил в цене до 69,87 рубля, тогда как раньше было 69,44.

Стоимость дизельного топлива также увеличилась до 69,87 рубля (было 69,44 рубля).

Напомним, ранее правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизеля в целях сохранения стабильной ситуации на топливном рынке.