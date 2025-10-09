Выяснилось, что россияне практически прекратили использование наличных

Объем безналичных операций в розничном обороте Российской Федерации превысил 87% по итогам первого квартала, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках выступления на форуме «Финнополис-2025».
Она подчеркнула, что данный результат свидетельствует о высоком уровне развития финансового рынка страны, позволяя России находиться среди пяти ведущих мировых держав по этому параметру.
Набиуллина дополнила, что в более широком контексте цифровизации финансовых услуг порядка 88,5% из них население получает через цифровые каналы.
Уже в мае текущего года доля расчетов без использования наличных средств преодолела отметку в 85%. Для сравнения, в 2015 году аналогичный показатель не превышал одной трети. Столь значительной положительной динамике способствует активное внедрение бесконтактных платежных технологий.
Он привел историческую параллель с внедрением банковских карт в России, напомнив, что первые карты появились еще в 1990-е годы, а к 2016 году доля безналичных расчетов составляла лишь около 40%. По его словам, необходимо активно развеивать существующие предубеждения относительно современных платежных инструментов.
