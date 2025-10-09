Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что россияне практически прекратили использование наличных

Объем безналичных операций в розничном обороте Российской Федерации превысил 87% по итогам первого квартала, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках выступления на форуме «Финнополис-2025».

Объем безналичных операций в розничном обороте Российской Федерации превысил 87% по итогам первого квартала, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках выступления на форуме «Финнополис-2025».

Она подчеркнула, что данный результат свидетельствует о высоком уровне развития финансового рынка страны, позволяя России находиться среди пяти ведущих мировых держав по этому параметру.

Набиуллина дополнила, что в более широком контексте цифровизации финансовых услуг порядка 88,5% из них население получает через цифровые каналы.

Уже в мае текущего года доля расчетов без использования наличных средств преодолела отметку в 85%. Для сравнения, в 2015 году аналогичный показатель не превышал одной трети. Столь значительной положительной динамике способствует активное внедрение бесконтактных платежных технологий.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в беседе с РБК высказал мнение, что QR-кодам и платежным сервисам потребуется значительное время для достижения масштабов, которые демонстрировали Apple Pay и Google Pay до 2022 года.

Он привел историческую параллель с внедрением банковских карт в России, напомнив, что первые карты появились еще в 1990-е годы, а к 2016 году доля безналичных расчетов составляла лишь около 40%. По его словам, необходимо активно развеивать существующие предубеждения относительно современных платежных инструментов.

Читайте также: Стало известно о прекращении банковского рабства в России.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше