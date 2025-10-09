Суд завершил банкротство «Мотовилихинских заводов»

В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Сейчас основное имущество сосредоточено в АО «СКБ», там же сосредоточено и оборонное производство. С июля 2024 года 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика».