Собственник пермского танкера получил компенсацию за потерю судна

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск компании «Каматрансойл» к арендатору танкера «Волгонефть-212» — фирме «Кама Шиппинг». Решение было принято 8 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе ответчика, поэтому точный размер удовлетворенной суммы не раскрывается. Изначально «Каматрансойл» требовал возместить ущерб в размере 200 млн рублей. Эти убытки, по словам арендодателя, были понесены после гибели судна в декабре 2024 года в акватории Черного моря.
Танкер «Волгонефть-212», арендованный «Кама Шиппинг» с 2016 года для перевозки нефтепродуктов, затонул во время шторма 15 декабря прошлого года в Керченском заливе. Разлившийся из его бункеров мазут принес масштабный экологический ущерб морской акватории Краснодарского края.
По результатам расследования, проведенного Ространснадзором, Минтрансом и Росморречфлотом, стало известно, что катастрофа произошла из-за игнорирования сезонных ограничений для судоходства в Черном и Азовском морях. Также выяснилось, что экипажи были укомплектованы не в полном соответствии с требованиями Минтранса, что стало еще одним фактором, повлиявшим на трагедию.