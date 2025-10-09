Собственник пермского танкера получил компенсацию за потерю судна

По результатам расследования, проведенного Ространснадзором, Минтрансом и Росморречфлотом, стало известно, что катастрофа произошла из-за игнорирования сезонных ограничений для судоходства в Черном и Азовском морях. Также выяснилось, что экипажи были укомплектованы не в полном соответствии с требованиями Минтранса, что стало еще одним фактором, повлиявшим на трагедию.