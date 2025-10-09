Свердловская область вошла в число лидеров по вводу жилья в России

Свердловский стройкомплекс — это 17 тысяч организаций и 11 тысяч индивидуальных предпринимателей, почти 200 тысяч занятых, сильная инженерная школа. Конечно, системных проблем не избежать никому: уральцы, как и все в отрасли, столкнулись с дефицитом рабочих рук. Чтобы мотивировать молодежь, регион одним из первых в стране подключился к федеральному проекту «Профессионалитет». Из 12 образовательных кластеров, созданных на его территории с 2023 по 2025 годы, строительный — самый крупный. Он объединяет девять колледжей и шесть индустриальных партнеров, первый набор составил 750 абитуриентов, а всего за три года обучение по программе пройдут 1950 человек.