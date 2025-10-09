Свердловская область вошла в число лидеров по вводу жилья в России

С начала года в регионе сдали в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров многоквартирных и индивидуальных домов. Планку в три миллиона должны преодолеть в четвертом квартале. По показателям ввода Свердловская область занимает шестое место в стране, сообщил губернатор Денис Паслер на XII Международном форуме 100+ TechnoBuild. Что позволяет достигать таких результатов?
Тепло и надежно
В первую очередь стабильность обеспечивает собственная сырьевая база и производственный комплекс. В регионе расположено 40 предприятий, выпускающих 14 основных групп стройматериалов: керамическую плитку, кирпич, цемент, железобетонные изделия, сухие смеси, известь, минераловатные плиты, светопрозрачные конструкции, малые архитектурные формы и многое другое. Это позволяет закрывать не только внутренние потребности, но и спрос со стороны соседей по УрФО, а также застройщиков Пермского края, Башкирии, Удмуртии и Татарстана, наращивать экспорт в Казахстан. Параллельно решаются экологические задачи по утилизации шламов и отходов сжигания твердого топлива: к примеру, для создания твинблоков используют золу с ГРЭС, что облегчает вес готовой продукции и улучшает ее теплоизоляционные свойства.
Кадры — всему голова
Свердловский стройкомплекс — это 17 тысяч организаций и 11 тысяч индивидуальных предпринимателей, почти 200 тысяч занятых, сильная инженерная школа. Конечно, системных проблем не избежать никому: уральцы, как и все в отрасли, столкнулись с дефицитом рабочих рук. Чтобы мотивировать молодежь, регион одним из первых в стране подключился к федеральному проекту «Профессионалитет». Из 12 образовательных кластеров, созданных на его территории с 2023 по 2025 годы, строительный — самый крупный. Он объединяет девять колледжей и шесть индустриальных партнеров, первый набор составил 750 абитуриентов, а всего за три года обучение по программе пройдут 1950 человек.
Бизнес формирует заказ на подготовку определенных специалистов, модернизирует мастерские в учебных заведениях, предоставляет современное оборудование и места для прохождения практики. Все это помогает молодежи очень быстро интегрироваться в реальные технологические процессы, повышает квалификацию, а в дальнейшем гарантирует трудоустройство. Так, с последнего финала отраслевого чемпионата «Строймастер» уральцы привезли пять золотых медалей, из них три завоеваны в «Студенческой лиге».
Сто очков вперед
В 2026 году в Свердловской области начнет работу еще один кластер «Профессионалитета» — «Цифровое строительство». Он займется подготовкой кадров, владеющих технологиями информационного моделирования (ТИМ), искусственного интеллекта и 3D-печати. Кластер получит поддержку из федерального бюджета в размере 100 миллионов рублей, столько же предоставит регион, остальное финансирование обеспечат индустриальные партнеры, рассказала заместитель директора базового колледжа Гульназ Наумова. В ближайшие три года количество студентов по профильным специальностям должно вырасти до 3000 человек.
— Традиционно у нас самый высокий спрос на архитектуру и дизайн, а в 2025 году он качнулся в сторону строительства, причем на «ТИМ-моделирование» конкурс составил 20 человек на место, — отметила она.
В высшей школе тоже фиксируют рост интереса к отрасли. В Екатеринбурге располагаются сразу две кузницы высококвалифицированных кадров: архитектурный вуз и строительный факультет федерального университета.
Нейросеть напишет будущее
Для современной стройки очень важны цифровизация и автоматизация.
Все соцобъекты в регионе проектируются только в 3D. То же самое касается изысканий. Территория региона отснята с помощью беспилотников, материалы переведут в трехмерный вид. Внедрена информационная система управления проектами, которая используется как цифровая платформа для госзаказчиков. Ее интеграция с ТИМ-моделями позволит создавать «цифровые двойники» зданий.
Продолжается и кропотливая работа по переводу в машиночитаемый формат нормативной базы, связанной со строительством: санитарных норм, стандартов пожарной безопасности
Безусловно, ускоряет ввод объектов и инфраструктурная обеспеченность площадок. Недавно на заседании областного инвесткомитета обсуждали синхронизацию подключений к инженерным сетям через портал в формате «одного окна».
Системный подход
В регионе возводят уже не отдельные жилкомплексы, а целые районы с внедрением передовых энергоэффективных и экологичных решений. Такие проекты комплексного освоения территорий, как Академический, Солнечный, Новокольцовский в Екатеринбурге, представляют собой многослойные экономические и цифровые модели.
Кроме того, в области реализуют 28 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на общей площади 231 гектар: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Богдановиче, Среднеуральске и в Белоярском районе. Их общий потенциал — 2,4 миллиона квадратных метров жилья с детсадами, школами, спорткомплексами.
— Основной фокус — на расселение ветхого и аварийного фонда, вовлечение в оборот бывших промзон. С момента запуска КРТ бытовые условия улучшили 1325 человек, — подчеркнул глава минстроя Григорий Сурганов.
Что касается госпрограммы расселения аварийного жилья, то недавно губернатор утвердил ее новую редакцию: под снос пойдут дома, получившие статус после 1 января 2017 года. На первом этапе на это направят 790,6 миллиона рублей, в том числе 282,7 — из Фонда развития территорий, 500 — из бюджета региона. В новые квартиры в 12 муниципалитетах переедут свыше 400 семей.
Кстати
100+ TechnoBuild, организаторами которого являются Минстрой РФ и Свердловская область, в этом году привлек внимание свыше 35 тысяч отраслевых специалистов, 77 официальных делегаций из 36 стран. Свои проекты и продукцию на выставке представили 600 компаний.