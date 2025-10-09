Бензин в Прикамье подорожал на 57 копеек за неделю

Напомним, в конце сентября многие регионы РФ столкнулись с дефицитом топлива на АЗС. Издание «Коммерсантъ» сообщало со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт», что с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. В Перми дефицит топлива сказался на росте цен, но не на наличии бензина на АЗС. Единственной АЗС, столкнувшейся со сложностями, оказалась Quadro. Ее АЗС в Перми из-за дефицита временно приостановила продажу бензина марки АИ-92.