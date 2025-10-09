«Декретные» для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму

«Жительницы Республики Крым — индивидуальные предприниматели могут получать пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также ряд иных выплат, связанных с материнством. Это право распространяется также на глав и членов крестьянских хозяйств, адвокатов и нотариусов частной практики. В текущем году 795 женщин-предпринимателей, ожидающих ребенка, уже получили декретные выплаты», — сообщили в Отделении.