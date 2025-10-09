«Декретные» для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму

«Жительницы Республики Крым — индивидуальные предприниматели могут получать пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также ряд иных выплат, связанных с материнством. Это право распространяется также на глав и членов крестьянских хозяйств, адвокатов и нотариусов частной практики. В текущем году 795 женщин-предпринимателей, ожидающих ребенка, уже получили декретные выплаты», — сообщили в Отделении.
Получить такое пособие можно при условии добровольного страхования в Отделении Социального Фонда России. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете на «Госуслугах» или в клиентской службе Отделения Социального фонда, а также заплатить взносы.
«При этом важно помнить, что право на получение пособий возникает в следующем году после уплаты взносов. Добровольный годовой взнос на обязательное социальное страхование необходимо перечислить в региональное Отделение Социального Фонда России до 31 декабря частями или единовременным платежом. Годовая сумма взносов в 2025 году равна 7 809, 12 рулей», — пояснили в СФР.
Предприниматели, которые оплатили взносы на обязательное социальное страхование в текущем году, смогут получить в следующем пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом до 1,5 лет, а также пособие по временной нетрудоспособности, уточняется в сообщении.
Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Их количество превысило 264 тысячи человек.