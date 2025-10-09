Аналитик объяснил, почему власти пересмотрели прогноз по рублю

Рубль может стать защитным активом.
Минэкономразвития России представило обновленный прогноз по динамике национальной валюты. Согласно документу, курс доллара может достичь отметки в 100 рублей лишь к 2028 году. Председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов отметил, что ранее аналитики ожидали более стремительного ослабления рубля, однако новые данные свидетельствуют о стабилизации.
«Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно влияет на курс рубля», — пояснил эксперт. В беседе с агентством «Прайм». Он отметил, что действующий режим контроля за движением капитала, введенный в качестве ответной меры на международные санкции, эффективно препятствует перетоку финансовых средств за пределы страны. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильность национальной валюты и способствует укреплению ее позиций.
Диашов добавил, что на фоне турбулентности мировых рынков рубль способен проявить себя как защитный актив. По его словам, при падении акций и других рисковых инструментов инвесторы могут временно переводить средства в рубль, что создаст краткосрочную поддержку курсу.
По словам эксперта, политика российских властей направлена на предотвращение резкого обесценивания национальной валюты, поскольку это напрямую связано с инфляцией и социально-экономической стабильностью. Он отметил, что ухудшение внешних факторов, включая возможное падение цен на нефть, может оказать давление на рубль. Однако при текущих условиях сохраняется шанс на умеренно стабильный курс без резких колебаний в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что на фоне недавнего укрепления рубля, обусловленного пересмотром ожиданий по ключевой ставке и ослаблением доллара на мировых рынках, эксперты предупреждают о высокой вероятности изменения тенденции к середине осени. По мнению Александра Шнейдермана, руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс», российский рубль может столкнуться с падением.