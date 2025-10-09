Аналитик объяснил, почему власти пересмотрели прогноз по рублю

«Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно влияет на курс рубля», — пояснил эксперт. В беседе с агентством «Прайм». Он отметил, что действующий режим контроля за движением капитала, введенный в качестве ответной меры на международные санкции, эффективно препятствует перетоку финансовых средств за пределы страны. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильность национальной валюты и способствует укреплению ее позиций.