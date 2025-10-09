Доходы на полтриллиона рублей: каким будет бюджет Татарстана — 2026

Значимая часть доходов бюджета ожидается также от поступления акцизов и налога на совокупный доход. По акцизам — 49,3 млрд рублей в 2026 году и по 51,8 млрд рублей в 2027 и 2028 годах. А прогноз налогов на совокупный доход на 2026 год рассчитан в сумме 26 млрд рублей в этом году, в 2027 году — 27,1 млрд рублей, в 2028 году — 28,1 млрд рублей.