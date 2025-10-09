Доходы на полтриллиона рублей: каким будет бюджет Татарстана — 2026

Доходы составят почти полтриллиона рублей.
Согласно законопроекту, внесенному Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, предлагается утвердить общий объем доходов бюджета в 2026 году в сумме почти 498,2 млрд рублей. Расходы, как ожидается, составят 512 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета предусматривается в размере 13,8 млрд рублей.
Доходы и расходы прогнозируются на первом этапе чуть выше, чем в принятом в первоначальном виде на этот год. Тогда доходы прогнозировались в сумме 472,1 млрд рублей, расходы — 485,6 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей.
Однако бюджет не статичный документ — например, он растет при поступлении дополнительных доходов. Согласно последним изменениям, в 2025 году доходы ожидаются на уровне 505 млрд рублей, расходы — 536,1 млрд рублей, дефицит вырос до 31 млрд рублей.
Вместе с тем как в текущем году еще возможны изменения и казна может подрасти, так и при рассмотрении бюджета на 2026 год сумму отдельных статей могут пересмотреть.
Если же смотреть базовый проект бюджета на период 2027 и 2028 годов, то доходы планируются в размере 531,9 и 568,5 млрд рублей соответственно, расходы — 548,9 и 587,2 млрд рублей, а дефицит бюджета составит 17 и 18,7 млрд рублей соответственно.
НДФЛ и налог на прибыль — самые значимые источники дохода.
Самыми значительными источниками доходов бюджета Татарстана, как и до этого, будут налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц (НДФЛ). Поступления налога на прибыль в 2026 году прогнозируются в размере 130,3 млрд рублей, в 2027 году — 135,6 млрд рублей, а в 2028 году — 141 млрд рублей.
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Татарстана в следующем году ожидается в сумме 235,9 млрд рублей, в 2027 году — 252,8 млрд рублей, а в 2028 году — 271 млрд рублей.
Еще одной важной статьей доходов станет налог на имущество организаций. Его сумма в 2026 году прогнозируется на уровне 44,6 млрд рублей. На 2027 год сумма налога оценивается в размере 45,3 млрд рублей, на 2028 год — 46,6 млрд рублей.
Значимая часть доходов бюджета ожидается также от поступления акцизов и налога на совокупный доход. По акцизам — 49,3 млрд рублей в 2026 году и по 51,8 млрд рублей в 2027 и 2028 годах. А прогноз налогов на совокупный доход на 2026 год рассчитан в сумме 26 млрд рублей в этом году, в 2027 году — 27,1 млрд рублей, в 2028 году — 28,1 млрд рублей.
Неналоговые доходы бюджета республики ожидаются в 2026 году в сумме 31 млрд рублей, на 2027 год она вырастет до 33,6 млрд рублей, а в 2028 году — до 44,8 млрд рублей.
Расходы на образование превысят 114 млрд рублей.
По расходам самыми капиталоемкими станут сферы здравоохранения, образования и социальной политики. Так, по разделу «Здравоохранение» расходы в 2026 году запланированы в сумме 53,8 млрд рублей, на 2027 год — 55,4 млрд рублей, а на 2028 год — 57,7 млрд рублей.
В образовании прогнозный объем расходов на 2026 год составил 114,3 млрд рублей, на 2027 год — 121 млрд рублей, на 2028 год — 125,3 млрд рублей. А по разделу «Социальная политика» бюджетные ассигнования ожидаются на уровне 73,4 млрд рублей в 2026 году, 79 млрд рублей в 2027 году и 84 млрд рублей в 2028 году.
По разделу «Культура, кинематография» предусматриваются бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 14,2 млрд рублей, 2027 год — 15,1 млрд рублей, 2028 год — 16,1 млрд рублей.
Из бюджета выделят деньги на инфраструктуру для бизнеса.
По разделу «Национальная экономика» объем расходов на 2026 год прогнозируется в объеме 126,1 млрд рублей, на 2027 год — 127,1 млрд рублей, 2028 год −130,1 млрд рублей. Сюда входит поддержка АПК, развитие транспорта, связи и дорожного хозяйства. К примеру, из бюджета Татарстана на строительство и содержание дорог через дорожные фонды планируется направить 34,5 млрд рублей в 2026 году, 35,1 млрд рублей в 2027 году и 35,3 млрд рублей в 2028 году.
В расходах предусмотрены средства на создание объектов инфраструктуры индустриальных промышленных парков «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга», «Этилен-600» и «Северные ворота» на 2026 год в сумме 49,4 млрд рублей, 2027 год — 59 млрд рублей, 2028 год — 63,8 млрд рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2026 году планируются в объеме 26,3 млрд рублей, в 2027 году — 28,1 млрд рублей, а в 2028 году — 27 млрд рублей.
«Представленный проект бюджета расцениваем как оптимальный».
«Бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов зашел в Государственный Совет, и сегодня мы его анализируем. Представленный проект бюджета расцениваем как оптимальный», — отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.
Он подчеркнул, что запланированные доходы основного финансового закона республики на следующий год выше по сравнению с первоначальным планом текущего года.
«Бюджет сбалансирован, запланированные доходы превышают уровень первоначальных утверждений текущего года и составят 498 млрд рублей, тогда как расходы предусмотрены в размере 512 млрд рублей, дефицит составляет чуть более 13 млрд рублей», — рассказал глава профильного комитета.
Якунин отметил, что эти цифры не включают дополнительные федеральные средства, которые будут распределяться чуть позже. «Кроме того, ежегодно мы видим, что в течение года, как правило, поступают дополнительные доходы», — добавил он.
Самым главным он выделил предусмотренное выполнение всех социальных обязательств, включая повышение заработных плат работников бюджетной сферы.
«В целом в основном финансовом документе РТ на предстоящий год фонд оплаты труда достигнет 1 трлн 472 млрд рублей. Эта значительная сумма, в свою очередь она станет источником налоговых отчислений и существенным вкладом в наполнение республиканского бюджета», — заявил Якунин.
Он добавил, что в предстоящий период также будет продолжена поддержка участников спецоперации и членов их семей. А что касается налогового и бюджетного законодательства, то, как отметил Якунин, ожидается увеличение МРОТ, а также поправки, связанные со ставкой НДС и порядком уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения.