Вот и приплыли. Как будет развиваться речной транспорт на Дону?

В Ростовскую область поступило первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».

До этого в регионе работали только более мелкие «собратья» — два «Валдая 45Р».

Как планируется использовать новинку и есть ли перспективы у водных перевозок, выяснял rostov.aif.ru.

Начали с Азова.

Впервые скоростной речной флот на Дону появился в 1960-е годы: тогда из Ростова-на-Дону в Константиновск была запущена первая «Ракета».

«Многие дончане даже покупали билеты для того, чтобы прос­то прокатиться на таком судне — так им хотелось посмотреть на технический прогресс родной страны», — вспоминает старожил Алексей Антонович.

Позже Ростов связали по воде со станицами Старочеркасской, Романовской, Азовом. А по Северскому Донцу «Ракеты» «летели» до Каменска-Шахтинского.

Исчезли с Дона скоростные суда в начале 2000-х — в основном это связывали с тяжёлой экономикой таких систем. Часть флота ржавела на Зелёном острове, а другая, по слухам, была продана в Африку. Но, к примеру, в Санкт-Петербурге советские «Ракеты» можно увидеть и сегодня — они возят туристов в Петергоф.

Концепцию возрождения водных перевозок Ростовской области впервые представили в ноябре 2023 года. Для этих целей региональные власти создали судоходную пассажирскую компанию «Дон». Спустя полгода два закупленных «Валдая 45Р» соединили по Дону Ростов сначала с Азовом, а чуть позже — с Багаевской, Семикаракорском, Романовской. В общей слож­но­сти за это время они перевезли 50 тысяч человек.

Водные «маршрутки».

В отличие от «Валдаев», новый «Метеор» сможет принять на борт 120 пассажиров.

«Хорошо, что мы возвращаем добрую традицию — путешествовать по нашей красивой области по воде, — отметил губернатор региона Юрий Слюсарь. — Это и удобно, и живописно: новые виды за окном, ощущение прос­тора и свободы. Наша задача — последовательно пополнять флот, и мы эту работу продолжим».

Как рассказала rostov.aif.ru замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова, «Метеор» будет возить пассажиров между Таганрогом, Ростовом и станицей Романовской. После строительства причалов остановки появятся в Старочеркасской и Пухляковском. В дальнейшем маршрут продлят до Калача-на-Дону в Волгоградской области.

«В 2026 году планируется изготовить четыре плавучих причала для установки в станицах Багаевской, Кочетовской, в городе Константиновске и посёлке Усть-Донецком и открыть маршруты по указанным направлениям», — пояснили в министерстве транспорта донского региона.

Предполагается, что в 2026 году власти купят ещё по одному «Метеору 120Р» и «Валдаю 45Р». Сейчас прорабатываются параметры лизинга.

Однако стоимость билетов пока неизвестна. У «Валдаев» в зависимости от направления поездка обходится от 380 рублей (Азов) до 790 рублей (Семикаракорск). Водный транспорт сам по себе недешёвый в обслуживании, поэтому замену привычным автобусам он вряд ли сможет составить. В мире его используют в основном там, где невыгодно прокладывать наземное сообщение.

Кроме того, сегодня водные «маршрутки» подстраиваются под развод железнодорожного моста. В часы, когда прекращается движение поездов, по Дону идут большие суда — пускать «Валдаи» рядом с ними нельзя. По нормативам нельзя им работать и в тёмное время суток, следовательно, время движения сильно ограничено. В общем, на работу и с работы особенно не поездить.

Таким образом, основной нишей для «Метеоров» могут стать ту­рис­ти­чес­кие поездки. И тогда суда на подводных крыльях будут вновь одной из визитных карточек донского региона.

