Вот и приплыли. Как будет развиваться речной транспорт на Дону?

Кроме того, сегодня водные «маршрутки» подстраиваются под развод железнодорожного моста. В часы, когда прекращается движение поездов, по Дону идут большие суда — пускать «Валдаи» рядом с ними нельзя. По нормативам нельзя им работать и в тёмное время суток, следовательно, время движения сильно ограничено. В общем, на работу и с работы особенно не поездить.