В Хабаровске застройщика признали банкротом, дольщики остались без жилья

При этом в крае уже есть примеры успешного завершения таких строек: на этой неделе дом на улице Салтыкова-Щедрина получил разрешение на ввод, и 384 дольщика смогут заселиться уже в ноябре, — сообщает министерство строительства Хабаровского края.