В Хабаровске застройщика признали банкротом, дольщики остались без жилья

В Хабаровске компания, возводившая жилой комплекс по улице Панфиловцев, официально признана банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд края после обращения ППК «Фонд развития территорий».
Как сообщили в краевом Минстрое, назначен конкурсный управляющий, которому передано руководство должником. Теперь предстоит сформировать реестр требований участников строительства, чтобы определить дальнейшую судьбу объекта.
Строительство трёх многоэтажных домов началось ещё в 2013 году, но в 2023-м работы остановились. Без жилья остались 271 дольщик.
Хабаровский край остаётся единственным регионом Дальнего Востока, где до сих пор сохраняется проблема обманутых дольщиков. В реестре проблемных объектов — пять долгостроев, около 1,3 тысячи человек ждут свои квартиры, сообщает ИА ТАСС.
При этом в крае уже есть примеры успешного завершения таких строек: на этой неделе дом на улице Салтыкова-Щедрина получил разрешение на ввод, и 384 дольщика смогут заселиться уже в ноябре, — сообщает министерство строительства Хабаровского края.