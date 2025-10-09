Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар открыл рынок труда для граждан Казахстана

Депутаты Сената на пленарном заседании 9 октября 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: freepik

Депутат Руслан Рустемов напомнил, что соглашение было подписано 14 февраля 2024 года в городе Дохе.

Соглашение предусматривает правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. Для этого устанавливаются следующие процедуры: отбор, прием на работу казахстанских граждан и определение их прав при трудоустройстве. Также в качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор о найме работников из Республики Казахстан в Государстве Катар.

сказал он

Отмечается, что типовым трудовым договором предусматриваются обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате пособия на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно либо выплате транспортного пособия, медицинскому обслуживанию и обеспечению работников по трудоустройству, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.

Работодатель Государства Катар не вправе вносить какие-либо изменения в типовой трудовой договор. В результате принятия закона будет обеспечена правовая и социальная защита граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государство Катар.

пояснил сенатор

Он сообщил, что на сегодня в Катаре работают 818 казахстанцев в сфере нефти и газа.