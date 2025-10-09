Катар открыл рынок труда для граждан Казахстана

Соглашение предусматривает правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. Для этого устанавливаются следующие процедуры: отбор, прием на работу казахстанских граждан и определение их прав при трудоустройстве. Также в качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор о найме работников из Республики Казахстан в Государстве Катар.