Бензин в Крыму — где можно заправить авто в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его данным, на ряде заправок топлива хватит до 11 утра.

«На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Республики Крым. На семи АЗС запас топлива ограничен — его хватит ориентировочно до 11:00. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотрены дублирующие станции», — написал он в Telegram.

Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.

