Казахстан переходит на международные стандарты расчета минимальной зарплаты

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Сенат Казахстана ратифицировал Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран, сообщает пресс-служба.

Источник: Sputnik.kz

Документ предусматривает:

  • установление минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их семей, а также уровня экономического развития страны;
  • обязательность установленной минимальной зарплаты, которая имеет силу закона и не подлежит понижению.

Также закрепляется процедура, позволяющая пересматривать государствами минимальную заработную плату, при этом между работниками и работодателями будут проводиться соответствующие консультации.

Конвенция 131 Мировой организации труда рекомендует устанавливать минимальную зарплату в 50% от медианной зарплаты.

Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, Конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности граждан.

В 2025 году и согласно проекту бюджета на 2026−28 год уровень минимальной зарплаты в Казахстане составляет 85 тысяч тенге (157 долларов).