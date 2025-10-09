Казахстан переходит на международные стандарты расчета минимальной зарплаты

Документ предусматривает:
- установление минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их семей, а также уровня экономического развития страны;
- обязательность установленной минимальной зарплаты, которая имеет силу закона и не подлежит понижению.
Также закрепляется процедура, позволяющая пересматривать государствами минимальную заработную плату, при этом между работниками и работодателями будут проводиться соответствующие консультации.
Конвенция 131 Мировой организации труда рекомендует устанавливать минимальную зарплату в 50% от медианной зарплаты.
Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, Конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности граждан.
В 2025 году и согласно проекту бюджета на 2026−28 год уровень минимальной зарплаты в Казахстане составляет 85 тысяч тенге (157 долларов).