Лукашенко одобрил соглашение с Оманом об автомобильных перевозках грузов

Специалисты ведомства также смогут при необходимости вносить в соглашение корректировки, но они не должны иметь принципиального характера. Также Лукашенко уполномочил Минтранс подписать этот международный договор, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.