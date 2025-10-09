Лукашенко одобрил соглашение с Оманом об автомобильных перевозках грузов

Этот проект документа станет основой для проведения дальнейших переговоров с оманской стороной. Проводить их белорусский лидер уполномочил министерство транспорта и коммуникаций.
Специалисты ведомства также смогут при необходимости вносить в соглашение корректировки, но они не должны иметь принципиального характера. Также Лукашенко уполномочил Минтранс подписать этот международный договор, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.
Ранее Лукашенко также подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз.
Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, заключение этого соглашения поспособствует развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, а также упрощению взаимных поездок граждан.