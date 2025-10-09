Ричмонд
Лукашенко одобрил соглашение с Оманом об автомобильных перевозках грузов

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Оманом о международных автомобильных перевозках грузов, это предусмотрено указом главы государства № 355 от 6 октября, который официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Этот проект документа станет основой для проведения дальнейших переговоров с оманской стороной. Проводить их белорусский лидер уполномочил министерство транспорта и коммуникаций.

Специалисты ведомства также смогут при необходимости вносить в соглашение корректировки, но они не должны иметь принципиального характера. Также Лукашенко уполномочил Минтранс подписать этот международный договор, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Лукашенко также подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз.

Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, заключение этого соглашения поспособствует развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, а также упрощению взаимных поездок граждан.

