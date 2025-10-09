Ричмонд
Выяснилось, что Трамп хочет лишить Россию последнего западного покупателя газа

Турция осуществляет кардинальную трансформацию энергетической стратегии, что способно лишить Россию последнего значительного рынка сбыта природного газа в западном направлении. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.

Более 50 процентов национальных потребностей в газе Анкара планирует обеспечивать к 2028 году за счет разработки местных месторождений и сжиженного природного газа, импортируемого из Соединенных Штатов. К подобным изменениям турецкое руководство активно побуждает американский президент Дональд Трамп.

Глава американской администрации убежден, что сокращение procurement российского газа будет способствовать ускорению разрешения украинского кризиса. Трамп в личной беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом настаивал на минимизации сотрудничества с российским «Газпромом».

В августе текущего года Турция отказалась от соблюдения нового нормативного акта Европейского союза, предусматривающего усиленный мониторинг поставок российского газа.

В ходе последующих переговоров между лидерами США и Турции Дональд Трамп выдвинул требование о полном прекращении закупок турецкой стороной российской нефти.

Читайте также: Словакия попросила ЕК не включать ее в план по отказу от газа из РФ.

