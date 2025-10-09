Выяснилось, что Трамп хочет лишить Россию последнего западного покупателя газа

Более 50 процентов национальных потребностей в газе Анкара планирует обеспечивать к 2028 году за счет разработки местных месторождений и сжиженного природного газа, импортируемого из Соединенных Штатов. К подобным изменениям турецкое руководство активно побуждает американский президент Дональд Трамп.