Ипотека «7−20−25»: квартир не хватает, лимиты выбраны, но желающих всё больше

Государственная ипотечная программа «7−20−25» продолжает пользоваться высоким спросом среди казахстанцев, несмотря на ограниченные лимиты и ужесточение условий. По данным Казахстанского фонда устойчивости, с начала года выдано 4293 кредита на сумму 75,5 млрд тенге — это почти 75% годового объёма финансирования.
С 1 октября действует новый лимит на IV квартал. Как отметил главный менеджер фонда Айбар Олжаев, программа идёт по плану, а в 2026 году ожидаются положительные изменения, однако детали пока не раскрываются.
Условия программы
Программа «7−20−25» предлагает ипотеку по ставке 7% годовых, с первоначальным взносом от 20% и сроком до 25 лет. Например, при покупке квартиры за 25 млн тенге (взнос — 5 млн) ежемесячный платёж составит около 141 тыс. тенге.
Максимальная стоимость жилья ограничена:
— до 25 млн тг — Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау и пригороды;
— до 20 млн тг — Караганда и Туркестан;
— до 15 млн тг — остальные регионы.
Участник не должен владеть жильём в течение последних 18 месяцев, включая собственность супруга или супруги. Жильё по программе можно приобрести только один раз и исключительно среди готовых новостроек, введённых в эксплуатацию.
Проблемы программы
Главное препятствие для заёмщиков — дефицит квартир, подходящих по стоимости. Во многих городах новостройки стоят дороже установленных лимитов.
Кроме того, банки выдают кредиты по лимитам, и ожидание одобрения заявки может занять несколько месяцев.
На весь 2025 год выделено 100 млрд тенге, чего хватит примерно на 6 тыс. ипотек.
Где можно подать заявку
Программа действует в семи банках: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, ForteBank, РБК, Altyn Bank и Евразийский банк.
— Halyk Bank принимает заявки в отделениях, при наличии лимита.
— Банк ЦентрКредит оформляет заявки онлайн, но ожидание может занять месяцы.
— Freedom Bank предлагает быстрое предодобрение через приложение, но с депозитом ожидание короче.
— Altyn Bank работает с клиентами только в пяти крупных городах.
— В ForteBank, РБК и Евразийском банке заявка подаётся онлайн, а одобрение может занять длительное время.
Где берут чаще всего
На Астану, Алматы и Шымкент приходится свыше 80% всех выданных ипотек. Лидером среди областей стала Карагандинская область (354 кредита на 5,4 млрд тг).
Наименьшая активность — в Жетысу и Улытау, где оформлено всего несколько займов.
С момента запуска программы в 2018 году выдано 84 768 кредитов на сумму около 1,2 трлн тенге. Несмотря на растущие цены на жильё, «7−20−25» остаётся одной из самых доступных форм ипотеки для казахстанцев, хотя эксперты настаивают на повышении лимитов и индексации стоимости жилья под реальные рыночные условия.