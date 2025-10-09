Ипотека «7−20−25»: квартир не хватает, лимиты выбраны, но желающих всё больше

С момента запуска программы в 2018 году выдано 84 768 кредитов на сумму около 1,2 трлн тенге. Несмотря на растущие цены на жильё, «7−20−25» остаётся одной из самых доступных форм ипотеки для казахстанцев, хотя эксперты настаивают на повышении лимитов и индексации стоимости жилья под реальные рыночные условия.