Дончане смогут провести перерасчет квитанций за холодные батареи зимой

Для этого необходимо соблюдение нескольких условий: температура в квартире должна быть от +18 до +20 °C, отопление должны отключить не меньше чем на 24 ч суммарно за месяц. Также процедура возможна в следующих случаях: отопления нет не более 16 ч, если температура в помещении остается на отметке +12 °C, не более 8 ч при температуре +10…12 °C и не более 4 ч при +8…10 °C.