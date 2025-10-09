Дончане смогут провести перерасчет квитанций за холодные батареи зимой

Для этого необходимо соблюдение нескольких условий: температура в квартире должна быть от +18 до +20 °C, отопление должны отключить не меньше чем на 24 ч суммарно за месяц. Также процедура возможна в следующих случаях: отопления нет не более 16 ч, если температура в помещении остается на отметке +12 °C, не более 8 ч при температуре +10…12 °C и не более 4 ч при +8…10 °C.
Пострадавшему жильцу необходимо обратиться в управляющую компанию (УК), которая вызовет специалиста для замера температуры и составления акта — документа, фиксирующего нарушение. После получения акта его нужно прикрепить к заявлению в УК. Перерасчет должны провести в квитанции на оплату ЖКХ за следующий месяц.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Ростове может стартовать 15 октября.