Раскрыта стоимость номера проданного сбежавшим из РФ комиком-иноагентом авто

Роскошный автомобиль Bentley Arnage, принадлежавший Максиму Галкину* (признан иноагентом в РФ), был зарегистрирован с красивыми номерами, стоимость которых превысила семь миллионов рублей. Как установило РИА Новости, изучая соответствующую документацию, цена этих номерных знаков более чем вдвое выше рыночной стоимости самого автомобиля.
Ранее агентство уже сообщало, что Галкин* расстался с редким представительским седаном Bentley Arnage, владельцем которого являлся с 2003 года. Согласно изученным документам, на протяжении более 20 лет в собственности артиста находился Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. В марте текущего года транспортное средство было предложено к продаже, после чего сменился как его владелец, так и государственный регистрационный номер.
Рыночная стоимость подобного автомобиля, согласно данным аналитики автомобильных площадок, варьируется в диапазоне от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. В настоящий момент на российском рынке представлено лишь четыре аналогичных автомобиля с пробегом.
Особого внимания заслуживают номерные знаки, которые были закреплены за автомобилем Галкина*. Они содержали зеркальную комбинацию цифр и три буквы «О», что относится к категории престижных регистрационных знаков.
В официальных документах также зафиксирована отметка от января о выдаче дубликатов взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков и сопроводительной документации. Спустя два месяца автомобиль обрел нового собственника и новый номер.
Согласно данным открытых источников, аналогичные номерные знаки с актуальным кодом московского региона в настоящее время оцениваются на рынке свыше 7,4 миллиона рублей.
Читайте также: Роспатент рассмотрит прекращение охраны товарного знака «Максим Галкин».
*Признан иноагентом в РФ.