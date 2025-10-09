Раскрыта стоимость номера проданного сбежавшим из РФ комиком-иноагентом авто

Ранее агентство уже сообщало, что Галкин* расстался с редким представительским седаном Bentley Arnage, владельцем которого являлся с 2003 года. Согласно изученным документам, на протяжении более 20 лет в собственности артиста находился Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. В марте текущего года транспортное средство было предложено к продаже, после чего сменился как его владелец, так и государственный регистрационный номер.