Россияне бьют рекорды по краткосрочным вкладам

Доля краткосрочных вкладов россиян, оформленных на срок до 180 дней, достигла к октябрю 2025 года рекордного уровня в 30% от общего объема рублевых сбережений. Об этом сообщили в Банке России, отметив полуторакратный рост показателя с начала текущего года. Отмечается, что подобная структура депозитов создает серьезные риски для экономики страны, ограничивая финансирование долгосрочных проектов и потенциально замедляя экономический рост.