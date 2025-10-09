Россиянам объяснили неожиданные причины отказа во въезде в Южную Корею

Учащение случаев отказа во въезде российским туристам в Южную Корею связано прежде всего со значительным ростом популярности этого направления. Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года страну посетили более 110 тысяч граждан РФ, что демонстрирует увеличение турпотока на 20,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Как пояснил RT эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, сложности возникают у недостаточно подготовленных путешественников, которые не могут предоставить исчерпывающие ответы на вопросы пограничных служб. Представитель туристической отрасли считает, что на фоне стремительного роста интереса к южнокорейскому направлению отдельные случаи отказа во въезде представляют собой статистическую погрешность, а не свидетельство целенаправленной дискриминационной политики.
Проведенный анализ случаев отказа показывает, что большинство туристов, не прошедших пограничный контроль, не сумели выполнить базовые требования миграционных правил. Некоторые не располагали подтвержденной бронь отеля или обратными билетами, другие оказались неспособны четко объяснить цели визита или детали запланированного маршрута. Специалист категорически опроверг предположения о дискриминации российских граждан.
Как отметил Абасов, Южная Корея, подобно многим государствам, ужесточила меры против нелегальной миграции. В новых условиях недостаточно просто получить визу — необходимо скрупулезно готовиться к поездке, аналогично подготовке к важному экзамену. Путешественникам следует заранее продумать маршрут, подготовить документальное подтверждение бронирования жилья и обратных авиабилетов, а также научиться уверенно формулировать свои планы.
Для туристов, сомневающихся в своей уверенности пройти пограничный опрос, эксперт рекомендует обратиться к профессиональным туроператорам. Специалисты не только оформят необходимые документы, но и проведут инструктаж по правильным ответам на вопросы, что минимизирует риск отказа во въезде.
По последним данным, корейские пограничники отказали во въезде российской семье из семи человек. Сообщается, что при пересечении границы путешественников активно тестируют на знание достопримечательностей Сеула и маршрутов к ним, что приводит к значительному количеству отказов. Многие туристы отмечают необходимость ожидания результатов проверки в технических помещениях.
Добавим, что даже успешное прохождение собеседования не гарантирует въезд — некоторые соотечественницы сталкиваются с отказами из-за внешних характеристик, которые могут быть ошибочно истолкованы как признаки занятия секс-бизнесом.
