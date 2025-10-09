Россиянам объяснили неожиданные причины отказа во въезде в Южную Корею

Учащение случаев отказа во въезде российским туристам в Южную Корею связано прежде всего со значительным ростом популярности этого направления. Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года страну посетили более 110 тысяч граждан РФ, что демонстрирует увеличение турпотока на 20,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.