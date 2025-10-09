Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцев

Кроме того, выросли цены на все овощи. Больше всего — на помидоры. Рост составил 15,6% (135 рублей за кг). Стоимость картофеля увеличилась на 6,6% (37,72 рубля). Подорожали также капуста, лук, морковь, свекла — все ингредиенты для борща.