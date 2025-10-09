Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцев

По данным Волгоградстата, подорожало мясо всех видов. Говядина стоит в среднем теперь 606 рублей, баранина — 702 рубля свинина — 396 рублей, курятина — 214 рублей. Увеличилась стоимость колбасы полукопченой до 583 рубля — рост составил 2,26%. Маргарин подорожал на 2% — до 237 рубля за кг., сметана — на 1,1% (343 рубля).
Также увеличилась стоимость хлеба — на 1,6% (81 рубль за кг). Волгоградстат отметил и подорожание пшена на 2,18% (43,72 рубля).
Кроме того, выросли цены на все овощи. Больше всего — на помидоры. Рост составил 15,6% (135 рублей за кг). Стоимость картофеля увеличилась на 6,6% (37,72 рубля). Подорожали также капуста, лук, морковь, свекла — все ингредиенты для борща.