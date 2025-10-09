Компенсации за потребленную электроэнергию в Молдове продлены

Мы одобрили решение, которым обеспечим всеобщую компенсацию всем гражданам, всем семьям Республики Молдова за потребление электроэнергии за первые 110 кВт. Это на сентябрь и октябрь. Мы обязуемся поддерживать наших граждан в рамках этой программы до конца года.