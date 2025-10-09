Ричмонд
Компенсации за потребленную электроэнергию в Молдове продлены

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Предоставление потребителям компенсации за электроэнергию в Молдове продолжится до конца года, сообщили в кабмине.

Источник: Sputnik.md

Правительство приняло решение расширить поддержку на сентябрь и октябрь, а также до конца года. Это решение позволит всем домохозяйствам страны продолжить получать компенсацию за первые потребленные 110 кВт.

Мы одобрили решение, которым обеспечим всеобщую компенсацию всем гражданам, всем семьям Республики Молдова за потребление электроэнергии за первые 110 кВт. Это на сентябрь и октябрь. Мы обязуемся поддерживать наших граждан в рамках этой программы до конца года.

заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу

Программа компенсаций стартовала в феврале 2025 года, сумма компенсации автоматически включаются в счёт, без каких-либо действий со стороны потребителей.

По оценкам властей, ожидаемые расходы на предоставление компенсаций в период с сентября по октябрь 2025 года составят около 115 млн леев в месяц.. Около 1,2 миллиона домохозяйств получат эту возможность.