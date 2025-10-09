Из Омска запустят электричку до Троицкого

«Совместно с РЖД и Администрацией сельского поселения мы активно работаем над организацией нового остановочного пункта и запуском маршрута, который свяжет ЖД вокзал города Омска с Троицким сельским поселением и поселком Таврическое», — пояснил Цыганков, уточнив, что на оперативность процессов повлияло привлечение техники агропарка «Макошь».