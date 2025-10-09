Из Омска запустят электричку до Троицкого

Под Омском, в районе села Троицкое, готовят инфраструктуру для запуска электричек, сообщил в четверг, 9 октября 2025 года, депутат Совета поселения Вадим Цыганков. По его словам, установлена вторая платформа для электропоездов вдоль ж/д путей в границах Троицкого «в интересах» формирования нового маршрута.
«Совместно с РЖД и Администрацией сельского поселения мы активно работаем над организацией нового остановочного пункта и запуском маршрута, который свяжет ЖД вокзал города Омска с Троицким сельским поселением и поселком Таврическое», — пояснил Цыганков, уточнив, что на оперативность процессов повлияло привлечение техники агропарка «Макошь».
Депутат напомнил, что пассажиропоток между Омском и Троицким может усилиться на фоне открытия склада одного из маркетплейсов, а также организации работы в населенном пункте фруктово-овощного центра.