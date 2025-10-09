Почти 700 соцобъектов Волгограда получают тепло

Напомним, в Волгограде поэтапный запуск системы отопления стартовал с 6 октября и продлится по 13 октября.
Тепло потребителям в Волгограде подается поэтапно — от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это необходимо для предотвращения технических нарушений и борьбы с завоздушиванием системы.
В Волгограде работает круглосуточный Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ. Для удобства горожан в меню ЕДЦ сделали «горячую кнопку». Позвонив по телефону ЕДЦ 8 (8442) 333−134 и далее нажав кнопку 1, можно задать вопрос об отоплении.