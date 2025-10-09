В Алматы живет в два раза больше инвесторов, чем в Астане

За сентябрь число счетов увеличилось на 161 тыс., или на 3,6%. Большая часть прироста пришлась на брокерские счета, учитываемые через омнибус-счета — их стало больше на 160 тыс. (рост 4,3%). Количество субсчетов, открытых напрямую в KCSD, выросло незначительно — всего на тысячу (0,1%).
Из числа субсчетов, по которым доступна подробная информация, почти половина инвесторов — женщины (49,8%), мужчины составляют 50,2%. Такое соотношение сохраняется уже более двух лет. Самая активная категория инвесторов — люди в возрасте от 35 до 54 лет, их доля достигает 41,3%. Далее идут казахстанцы от 25 до 34 лет (32,4%) и инвесторы старше 55 лет (15,2%).
По регионам лидером традиционно остается Алматы — здесь живет 22% всех инвесторов страны. Это в два раза больше, чем в Астане (11,1%). На третьем месте находится Туркестанская область — 9,3%. Меньше всего инвесторов в Северо-Казахстанской области — всего 1,7% от общего числа.
Напомним, омнибус-счет — это специальный тип счета, на котором учитываются активы нескольких клиентов в совокупности.