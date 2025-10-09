Ричмонд
В Алматы живет в два раза больше инвесторов, чем в Астане

В Казахстане продолжает расти число частных инвесторов. По данным Центрального депозитария (KCSD), на 1 октября 2025 года общее количество брокерских счетов достигло 4,62 млн. 22% из них зарегстрировано в Алматы — это вдвое больше, чем в Астане.

Источник: shutterstock

За сентябрь число счетов увеличилось на 161 тыс., или на 3,6%. Большая часть прироста пришлась на брокерские счета, учитываемые через омнибус-счета — их стало больше на 160 тыс. (рост 4,3%). Количество субсчетов, открытых напрямую в KCSD, выросло незначительно — всего на тысячу (0,1%).

Из числа субсчетов, по которым доступна подробная информация, почти половина инвесторов — женщины (49,8%), мужчины составляют 50,2%. Такое соотношение сохраняется уже более двух лет. Самая активная категория инвесторов — люди в возрасте от 35 до 54 лет, их доля достигает 41,3%. Далее идут казахстанцы от 25 до 34 лет (32,4%) и инвесторы старше 55 лет (15,2%).

По регионам лидером традиционно остается Алматы — здесь живет 22% всех инвесторов страны. Это в два раза больше, чем в Астане (11,1%). На третьем месте находится Туркестанская область — 9,3%. Меньше всего инвесторов в Северо-Казахстанской области — всего 1,7% от общего числа.

Напомним, омнибус-счет — это специальный тип счета, на котором учитываются активы нескольких клиентов в совокупности.