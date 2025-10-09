Ространснадзор проверит «Ангару» и другие авиакомпании после катастрофы с Ан-24

В ближайший год 51 российскую региональную авиакомпанию, в том числе «Ангару», ждут масштабные проверки. Федеральные власти считают, что без принятия таких мер есть риск повторения авиакатастроф, как с Ан-24 в Тынде в июле этого года. Проект соответствующего поручения Кабмина адресован Ространснадзору, передает ИА IrkutskMedia.
Контрольные мероприятия в региональных авиакомпаниях начнут проводить с 1 декабря 2025 года, а завершат — 1 декабря 2026 года. Специалисты будут проверять обслуживание воздушных судов, подготовку специалистов, уровень безопасности полетов и поддержку летной годности, пишут «Известия» (18+).
Как следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина, причина таких проверок — риск повторения региональными перевозчиками ситуаций, приведших к крушению самолета Ан-24 «Ангары» в Тынде Амурской области. Негативные тенденции связаны в первую очередь с тем, что коммерческие авиакомпании нарушают воздушное законодательство.
В письме указана статистика: количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го возросло вдвое (с 8 до 17), а число погибших — более чем в три раза (с 12 до 37). С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.
Ространснадзор также отмечает, что на законодательном уровне существуют пробелы, которые препятствуют пресекать негативные риски в гражданской авиации, в особенности у региональных перевозчиков. Речь идет о том, что плановые проверки разрешено проводить только в авиакомпаниях с высокой категорией риска и не чаще одного раза в два года. Проведение внеплановых проверок также имеет ряд ограничений. В связи с этим в Минтранс уже направлены предложения по возможному изменению законодательства.
Добавим, как отмечает президент Ассоциации малых авиапредприятий (МалАП) Сергей Детенышев, рост аварийности в региональной авиации связан со старением самолетов еще советской постройки и их пилотов.
«Молодежь не приходит летать на 50-летних судах, а старые кадры естественным образом покидают отрасль. Здесь высока роль человеческого фактора», — сказал Сергей Детенышев.
Сложившаяся ситуация усугубляется еще тем, что сейчас не изготавливают запчасти на снятые с производства советские самолеты. Ремонт судов выполняют.
деталями, взятыми на старых складах или с законсервированных самолетов. Эксперт отмечает, что из-за этого происходит рост технических рисков.
Ранее сообщалось, что авиакатастрофа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Тынде Амурской области могла произойти из-за ошибки пилотов при выборе высоты полета. Такую информацию озвучил 7 октября руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров на заседании в Совфеде. Напомним, самолет потерпел крушение в нескольких км от аэропорта города Тында 24 июля. Сначала воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь, после чего стало известно, что Ан-24 разбился. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. В авиакатастрофе никто не выжил.
Шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, были жителями Иркутской области. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Следователи произвели обыск в авиакомпании «Ангара» и изъяли летную, эксплуатационную и техническую документацию о воздушном судне и членах экипажа. После Ространснадзор выявил множество нарушений, связанных с летной работой, техобслуживанием самолетов и подготовкой экипажей авиакомпании «Ангара». Сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный авиакомпании «Ангара», был аннулирован по решению Росавиации по итогам внеплановой проверки. АУЦ занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-24 и Ан-26. Затем также сообщалось, что «Ангара» начала обучение персонала в сторонних сертифицированных авиационных учебных центрах, включая МГТУ ГА, после аннулирования собственного сертификата. Это необходимо для соблюдения требований безопасности и поддержания профессионального уровня сотрудников.
Первые итоги расследования по авиакатастрофе МАК опубликовал в сентябре. В отчете дословно приводится диалог экипажа с диспетчером в последние минуты перед падением.