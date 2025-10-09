Ространснадзор проверит «Ангару» и другие авиакомпании после катастрофы с Ан-24

Шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, были жителями Иркутской области. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Следователи произвели обыск в авиакомпании «Ангара» и изъяли летную, эксплуатационную и техническую документацию о воздушном судне и членах экипажа. После Ространснадзор выявил множество нарушений, связанных с летной работой, техобслуживанием самолетов и подготовкой экипажей авиакомпании «Ангара». Сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный авиакомпании «Ангара», был аннулирован по решению Росавиации по итогам внеплановой проверки. АУЦ занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-24 и Ан-26. Затем также сообщалось, что «Ангара» начала обучение персонала в сторонних сертифицированных авиационных учебных центрах, включая МГТУ ГА, после аннулирования собственного сертификата. Это необходимо для соблюдения требований безопасности и поддержания профессионального уровня сотрудников.