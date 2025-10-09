Ричмонд
Сотни новых трамваев закупят для Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга планирует к 2030 году заменить 400 устаревших трамваев, возраст которых превышает 40 лет. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

Так, по его словам, в 2026 году муниципалитет закупит 50 новых трамвайных составов. «Наш автобусный парк почти полностью обновлен, парк троллейбусов обновлен более чем наполовину. Теперь мы приступили к обновлению трамвайного парка», — сказал Орлов в интервью E1.ru.

Ранее сообщалось, что перевозчики уральской столицы закупят 150 новых автобусов — 20 больших и 130 средних. Это станет возможным благодаря льготной лизинговой программе.

Отмечается, что выходить на маршруты новые автобусы начнут уже с 1 октября. Полная поставка состоится до Нового года.