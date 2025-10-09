Стало известно, сколько омичи заплатили налогов с начала года

В общий бюджет Омской области за девять месяцев текущего года поступило 100 миллиардов рублей, что на 10,2% или на 9,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС по Омской области.
Основной объём поступлений приходится на областной бюджет — 79,9 миллиарда рублей, или 80%, что на 8,5% или на 6,2 миллиарда рублей выше уровня прошлого года.
Удельный вес поступлений в бюджет города Омска составляет 12%, или 11,9 миллиарда рублей, что на 17,1% или на 1,7 миллиарда рублей выше уровня прошлого года.
На платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов региона, приходится 8%, или 8,2 миллиарда рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 17,7% или на 1,2 миллиарда рублей.
Основными доходными источниками, обеспечившими на 98,7% наполнение бюджетов Омской области, являются налог на доходы физических лиц — 42,7%, налог на прибыль организаций — 19,2%, акцизы на подакцизные товары — 17,9%. Доля поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, составила 10,4%, по имущественным налогам — 8,5%.