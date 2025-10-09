Стало известно, сколько омичи заплатили налогов с начала года

В общий бюджет Омской области за девять месяцев текущего года поступило 100 миллиардов рублей, что на 10,2% или на 9,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС по Омской области.